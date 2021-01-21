بريطانيا تمنع دخول القادمين من عدة دول لكبح كورونا المتحور

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس في تغريدة إن بلاده ستمنع دخول كل القادمين من تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من الجمعة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في جنوب أفريقيا.

وأضاف شابس في التغريدة "كل القادمين من الدولتين سيمنعون من الدخول ما عدا حاملي الجنسية البريطانية والأيرلندية والإقامات السارية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن من المبكر جدا الآن تحديد موعد لانتهاء إجراءات العزل العام المفروضة في إنجلترا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه الوفيات اليومية من المرض لمستويات جديدة وتزايد الضغط على المستشفيات.

وسجلت بريطانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بالمرض في يوم واحد الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بلغ 1820 وهي أعداد وصفها جونسون بأنها "مروعة".

وقال جونسون لمحطات بث "أعتقد أن من المبكر القول متى سيمكننا رفع بعض القيود... لقد شهدنا انتشار عدوى السلالة الجديدة التي رصدناها قبل عيد الميلاد. لا شك أنها تنتشر بسرعة حقا".

ورغم تزايد أعداد الوفيات إلا أن عدد الإصابات اليومية انخفض عن ذروة بلغها في الثامن من يناير برصد نحو 68 ألف حالة في يوم واحد إلى تسجيل 37892 حالة اليوم الخميس.

ويهدف جونسون لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة لخطر المرض لحماية المسنين والعاملين في القطاع الصحي قبل النظر في تخفيف القيود.

وسجلت بريطانيا أمس الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد من تم تطعيمهم للوقاية من المرض إذ بلغ 363508 بما رفع العدد الإجمالي لمن حصلوا على اللقاح بالفعل إلى 4.97 مليون.