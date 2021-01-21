لجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع

جدة - نرمين السيد - صوتت لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، لصالح إصدار الموافقة الخاصة لتسمية المرشح لمنصب وزير الدفاع لويد أوستين لهذا المنصب فى الإدارة الأمريكية الجديدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ويحتاج أوستين إلى هذه الموافقة لتولى منصب وزير الدفاع؛ بسبب عدم انقضاء الفترة الضرورية منذ تركه الخدمة العسكرية، لكنه من المتوقع أن يحصل عليها بسهولة، حيث يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس.

ومن المرتقب أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تسمية أوستين وزيرا جديدا للدفاع فى وقت لاحق من اليوم الخميس.

ولم تعقد جلسة الاستماع بشأن إصدار الموافقة الخاصة فى مجلس النواب، حيث لم يتم بعد إقرار أعضاء اللجان عقب انتخاب بعض الأعضاء الجدد فى الكونجرس.

وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى عن ثقتها بالموافقة على تعيين أوستين فى المنصب.

وفى حال إقرار تعيينه، سيكون لويد أوستين أول وزير دفاع أمريكى من أصول إفريقية.