فرنسا تسجل 22.848 إصابة و346 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، فى مؤتمر صحفى، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22.848، مقابل 26.784 فى بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 2.987.965 حالة.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ فى البلاد 71.998 حالة.

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج فى المستشفيات ارتفع بواقع 49 شخصا ليصل إلى 25.735، بينما ارتفعت حصيلة المصابين فى غرف العناية المركزة بواقع 24 إلى 2.876 شخصا.

كما قالت إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا يبلغ حتى الآن 823.567 شخصا.