إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 44357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.
وارتفع معدل الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الـ14 الأخيرة إلى مستوى قياسي جديد أيضا، حيث وصل إلى 796 حالة لكل 100 ألف شخص يوم الخميس مقابل 736 يوم الأربعاء.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا منذ بدء الوباء مليونين و456 ألفا و675 حالة، حسب البيانات الرسمية.
وسجلت إسبانيا ما مجموعه 55041 حالة وفاة بفيروس كورونا، 404 منها خلال اليوم الأخير.
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