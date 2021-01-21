بأعمال رمزية تخفف من العداء.. ماكرون يرفض الاعتذار للجزائريين عن 132 عاما من الاحتلال الدموي

في يوم الاستقلال الجزائري في يوليو 2020، أعادت باريس إلى الجزائر جماجم 24 من المقاومين الذين قطعت رؤوسهم على يد جنود فرنسيين بعد سحق تمردهم ضد الحكم الاستعماري عام 1849.

ولن تتلقى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعتذارًا رسميًا من فرنسا عن 132 عامًا من الحكم الاستعماري الذي تضمن الفصل العنصري، وحربًا وحشية لمنع استقلالها، وتجارب أسلحة نووية.

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وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك "توبة ولا اعتذار" عن الحكم الفرنسي للجزائر. وبدلًا من ذلك، سيشارك ماكرون في عدة "أعمال رمزية" تهدف إلى التخفيف من العداء الدائم من الحقبة الاستعمارية، والتي انتهت بحرب استقلال وحشية أجبرت فرنسا على الخروج من البلاد في عام 1962.

مصالحة رمزية

وستشمل تلك الأعمال إنشاء لجنة "الذكريات والحقيقة" من أجل "إلقاء نظرة واضحة على جراح الماضي" وإيجاد طريق للمصالحة، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء عن مكتب ماكرون.

وستكون هناك أيضًا ثلاثة أيام رمزية لإحياء الذكرى في عامي 2021 و 2022 ، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسهم.

وفي 25 سبتمبر 2021، سيحيي ماكرون العيد الوطني للحركي، وهو عيد أنشأه الرئيس آنذاك جاك شيراك في عام 2001 لإحياء ذكرى الجزائريين المسلمين الذين خدموا كمساعدين للجيش الفرنسي أثناء حكمه الاستعماري للجزائر.

وبعد الاستقلال، كان القوميون الجزائريون يعتبرون الحركيين خونة على نطاق واسع، وقتل العديد منهم في أعمال انتقامية عنيفة.

وفي 17 أكتوبر 2021، سيحيون الذكرى السنوية لمذبحة الجزائر عام 1961 في باريس على يد الشرطة الوطنية الفرنسية، التي هاجمت مظاهرة مناهضة للحرب.

وأقرت الشرطة بمقتل ما لا يقل عن 40 متظاهرا، لكن بعض التقديرات تقول إن ما يصل إلى 200 شخص لقوا مصرعهم، بما في ذلك المتظاهرين الذين غرقوا في نهر السين بعد أن طردتهم الشرطة من الجسور.

وإحياء ثالث في 19 مارس 2022 يصادف الذكرى الستين لاتفاقات إيفيان التي أنهت الحرب ومنحت الجزائر الاستقلال.

وتستند تصرفات ماكرون إلى تقرير رسمي حول "التقدم الذي أحرزته فرنسا في ذكرى استعمار الجزائر والحرب الجزائرية" للمؤرخ بنجامين ستورا، المؤرخ الفرنسي المولود في قسنطينة بالجزائر، عام 1950، والذي فرت عائلته إلى فرنسا.

وبعد الاستقلال جنبًا إلى جنب مع سلالات نوار أخرى، أو المستوطنين الفرنسيين الذين تمتعوا بوضع قانوني واجتماعي أعلى من الجزائريين الأصليين.

الجرائم الكبرى

بينما لم تصدر الجزائر أي رد رسمي على قرار ماكرون، تحدث الجزائريون في وسائل الإعلام عن عدم تقديم اعتذار من فرنسا.

وفيما يتعلق بما قاله ماكرون وجرائم فرنسا المهمة في الجزائر، نشر موقع أفريقيا نيوز، ما قاله الموظف المدني الجزائري، مصطفى بن زايد،

"يجب علينا كجزائريين أن يكون لدينا موقف موحد بين الشعب والحكومة ضد ماكرون وفرنسا لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر، الجرائم الكبرى، الجرائم ضد الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل في العالم".

ومن جانبه قال مواطن جزائري آخر يدعى حويج هشام، طالب: "بصفتي جزائريًا، أعتقد أن الأمر متروك للدبلوماسية الجزائرية للمضي قدمًا والتنديد بهذا الموقف لأن فرنسا تعتبر من أسوأ الاستعمار، لقد قامت بالتعذيب والاضطهاد بشكل خاص من خلال إجراء تجارب نووية على الشعب الجزائري".

وأضاف وفقا للموقع نفسه، قائلا "بصفتنا جزائريين، يجب أن ندين هذا الموقف، ويجب على فرنسا أن تعترف بجرائمها وقتلها وتعذيبها وتهجيرها القسري للشعب الجزائري".

الحروب الاستعمارية الدموية

وبين عامي 1954 و1962، قادت جبهة التحرير الوطني الجزائرية نضالًا مسلحًا ضد الحكم الاستعماري الفرنسي الذي استخدم تكتيكات الكمائن والإرهاب لضرب الجيش الفرنسي المتفوق عدديًا وتقنيًا.

وعلى الجانب الفرنسي، كانت الأعمال الانتقامية في كثير من الأحيان دموية وواسعة النطاق، وقد تم تسجيل استخدام واسع النطاق لتعذيب السجناء الجزائريين من قبل مراقبون مثل فرانتز فانون، وهو طبيب نفسي من مارتينيك وثوري أفريقي عالج ضحايا الأسر الفرنسي.

وتفاقمت الفظائع فقط بعد أن شن جنرالات فرنسيون في الجزائر انقلابًا في مايو 1958 أطاح بالجمهورية الفرنسية الرابعة ووضع شارل ديجول في مكتب الرئيس، الذي منحهم حرية أكبر في محاربة جبهة التحرير الوطني.

ووفقًا لتقديرات جبهة التحرير الوطني، التي شكلت الحكومة الجزائرية الجديدة وحكمت البلاد منذ ذلك الحين، لقي 1.5 مليون شخص مصرعهم في الحرب، الغالبية العظمى منهم من الجزائريين، وفر مليون آخر من بيدق الأسود والحركيين من البلاد بعد الاستقلال.

وخلال الحرب، استخدمت فرنسا أيضًا الصحراء الكبرى الجزائرية لاختبار أسلحتها النووية الأولى، حيث فجرت 21 عبوة في البلاد في سلسلة من الاختبارات فوق الأرض وتحت الأرض.

ومع ذلك، كانت حرب الاستقلال مجرد واحدة من العديد من محاولات الجزائريين للتخلص من الحكم الفرنسي.