رئيس الوزراء العراقي يتعهد برد قاسٍ على تفجيرات بغداد

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، برد قاس على التفجيرات التي استهدفت سوقًا شعبيًا في العاصمة العراقية بغداد، وراح ضحيتها 32 قتيلًا على الأقل.
وقال الكاظمي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي. إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها".
وأضاف: "ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيًا ومزلزلًا وسيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال يواجهون".
وكان الكاظمي عقد اجتماعا طارئا بمقر قيادة عمليات بغداد، شارك فيه قادة الأجهزة الأمنية والمخابرات.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمر الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية المسؤولة بعد التفجير الإرهابي في ساحة الطيران اليوم.
وأكد مصدر حكومي للوكالة أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية والاستخبارية المسؤولة بعد التفجيرين الارهابيين الذين اسفرا عن استشهاد 32 مدنيًا وجرح 110 آخرين".
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