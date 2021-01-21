رئيس الوزراء العراقي يتعهد برد قاسٍ على تفجيرات بغداد

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، برد قاس على التفجيرات التي استهدفت سوقًا شعبيًا في العاصمة العراقية بغداد، وراح ضحيتها 32 قتيلًا على الأقل.

وقال الكاظمي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي. إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها".

وأضاف: "ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيًا ومزلزلًا وسيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال يواجهون".