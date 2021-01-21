بايدن يعلن فرض الحجر الصحي على جميع الوافدين إلى أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض حجر صحي على جميع الوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي للحديث عن خطة إدارته لمواجهة الجائحة: "في ضوء تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا، فإننا نفرض الآن إجراء جديدا على الأشخاص المسافرين من دول أخرى إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "بجانب ارتداء الكمامات، فإن كل مسافر من دولة أخرى إلى الولايات المتحدة سيتطلب منه إجراء اختبار كورونا قبل مغادرته والخضوع للحجر الصحي لدى وصوله إلى أمريكا".