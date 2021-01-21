العثور على جثة جندي أمريكي بعد 9 أيام فقط من مصرع آخر إثر حادث بالكويت

نشرت صحيفة أمريكية أنه تم العثور على جندي أمريكي في حالة فقدان تام للوعي في معسكر عريفجان، في الكويت، الأربعاء ، بعد تسعة أيام فقط من مصرع جندي آخر في القاعدة خلال تحركات روتينية للقوات الامريكية المتمركزة هناك.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي نبأ مصرع الجندي لكنها لم تحدد هويته، حيث ينتظرون حتى 24 ساعة بعد إخطار أقرب الأقارب.

وقالت صحيفة "ارمي تايمز" الامريكية في بيان "نرسل تعازينا القلبية الى اسرة القتيل".

وقال الجيش الأمريكي إنه سيتم التحقيق في الحادث.

وتوفى الرقيب أنتوني بيرموديز، 28 عامًا، في 11 يناير أثناء حركة روتينية للقوات بالقرب من معسكر بورينج.

وأصيب جنديان آخران في الحادث، لم ينشر اسماهما.

بينما كان الجنود في الخدمة، كانوا يقودون مركبة تجارية بدلًا من مركبة تكتيكية، حسب الصحيفة الامريكية.

