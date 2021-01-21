نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يفرض الحجر الصحي على القادمين إلى أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فرض الحجر الصحي على القادمين إلى الولايات المتحدة ضمن إجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا.

كما فرض بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، على جميع المواطنين بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الحكومية والفيدرالية.

ووقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن 17 أمرًا تنفيذيًا ومذكرة وإعلانًا بعد ساعات من تنصيبه، في تحرك سريع لتفكيك سياسات إدارة سلفه دونالد ترامب التي قال مساعدوه إنها تسببت في "أكبر ضرر" للأمة الأمريكية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - أنه على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي خلال خطابه الافتتاحي إلى الوحدة والمصالحة، إلا أن إجراءات بايدن الأولى كرئيس تهدف بحدة إلى إلغاء مكافحة واستجابة الرئيس السابق ترامب للوباء وعكس أجندته البيئية، وتمزيق سياساته المناهضة للهجرة وتعزيز الاقتصاد المترنح واستعادة الجهود الفيدرالية لتعزيز التنوع والشمول.

وأوردت الصحيفة الأمريكية نظرة على أبرز ما تهدف تدابير الرئيس الأمريكي الجديد إلى تحقيقه، وبالنسبة لوباء كورونا وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا بتعيين جيفري زينتس منسق رسمي لمكافحة فيروس كورونا، والذي سيرفع بدوره تقاريره إلى الرئيس، في محاولة لتجهيز استجابة "قوية" للوباء.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطوة تعيد مكتب مجلس الأمن القومي للأمن الصحي العالمي والدفاع البيولوجي، وهي مجموعة كان ترامب قد حلها، وأطلق بايدن "تحدي التخفي لمدة 100 يوم" والذي يحث جميع الأمريكيين على ارتداء الكمامات ويلزم المسؤولين الحكوميين والمحليين بتنفيذ الإجراءات العامة لمنع انتشار الفيروس التاجي.