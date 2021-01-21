نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تمد الإغلاق العام لأسبوعين بعد ارتفاع وفيات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدّدت السلطات اللبنانية، الخميس، فترة الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام، فيما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وحتى الآن، سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 269241 حالة منها 2151 وفاة، وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، وفاة 67 شخصا خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد.

ويسري منذ أسبوع إغلاق عام مشدّد يتضمّن حظر تجول على مدار الساعة، كان مقرراَ استمراره حتى 25 من الشهر الحالي، إلا أن أطباء ومسئولين في القطاع الصحي ناشدوا السلطات خلال الأيام الماضية تمديد فترة الإغلاق مع استمرار ارتفاع معدل إيجابيّة الفحوصات والزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماع استثنائي في القصر الرئاسي الخميس، تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل حتى صباح الثامن من فبراير المقبل. وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار.

وأبقت السلطات على حظر التجول مع استثناءات قليلة للعاملين في مرافق صحية وحيوية والعسكريين والصحفيين. كما أبقت على المحال التجارية مغلقة، على أن تعتمد خدمة التوصيل.

ويعاني القطاع الصحي من ضغوط شديدة تفوق طاقته. وتعمل السلطات على رفع جهوزية المستشفيات، عبر رفع عدد الأسرّة في غرف العناية الفائقة وتجهيز مستشفيات حكومية لاستيعاب تزايد تفشي الفيروس.