البيت الأبيض : إدارة بايدن تسعى لتمديد معاهدة ستارت مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضحت ساكى: "لدى الرئيس بايدن رغبة فى التحقيق فى الاختراق الإلكترونى والتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سنترك محاسبة الرئيس السابق دونالد ترامب للكونجرس".
وفى ديسمبر الماضى، قالت وسائل إعلام أمريكية إن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات فى الولايات المتحدة، الأمر الذى نفاه الكرملين.
واتهم المدعى العام الأمريكى ويليام بار، روسيا بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية واسعة النطاق على الأجهزة الحكومية الأمريكية مؤخرا.
وقال بار للصحفيين: "بناء على المعلومات الموجودة لدى، فإننى متفق مع تقييمات وزير الخارجية بومبيو أن الروس هم من قاموا بذلك، ولكننى لن أقول أكثر من ذلك".
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو صرح فى وقت سابق بأنه "من الواضح" أن روسيا شاركت فى الهجمات السيبرانية التى طالت أجهزة الدولة الأمريكية، بما فيها البنتاجون ووزارات الخزانة والأمن الداخلى والتجارة وغيرها.
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