بايدن يعلن عن خطة أمريكية جديدة لمواجهة وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، عن خطة أمريكية جديدة لمواجهة وباء كورونا، كما وقع أمرا تنيفيذيا بخصوص سلامة الطيران فى ظل الجائحة، حسبما أفادت قناة "العربية".





كما وقع بايدن أمرا تنفيذيا للمشاركة فى الاستجابة العالمية لكورونا، وأمرا تنفيذيا آخرا يعيد فتح المدارس فى أمريكا. وقال بايدن "نحن فى حالة طوارئ كبرى بسبب كورونا.. وضع كورونا سيسوء خلال الشهور القادمة ثم سيتحسن".

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