ألبانيا تطرد دبلوماسيا روسيا والسفارة ترد 

أعلنت وزارة الخارجية في ألبانيا عن طرد دبلوماسي روسي اتهمته بانتهاك القواعد الخاصة بمحاربة فيروس كورونا.
وعبرت الخارجية الألبانية للسفير الروسي في تيرانا ميخائيل أفاناسييف عن قلقها إزاء "المخالفات المستمرة" من قبل أحد موظفي السفارة الروسية، وأمهلت هذا الموظف 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأكدت السفارة الروسية تلقيها المذكرة بهذا الصدد من الجانب الألباني.
واعتبرت السفارة الروسية الاتهامات الموجهة إلى أحد موظفيها غير مبررة، واستنكرت الجانب الألباني لنشره اسم الدبلوماسي، ما يخالف الإجراءات الدبلوماسية المتبعة.
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