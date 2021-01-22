البرازيل تسجل 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، عن تسجيلها 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.
وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59119، مقابل 64385 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 8697368 حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1316 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 1340 في الإحصائية السابقة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 214147 شخصا.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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