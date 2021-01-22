بعد بايدن.. فاوتشي يصدم الأمريكيين بشأن خطر كورونا

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، إن الوضع في الولايات المتحدة لا يزال خطيرًا جدًا بشأن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدًا أن وفاة أكثر من 400 ألف شخص جراء الإصابة بالوباء، أمر سيئ للغاية.

وأضاف فاوتشي خلال تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه بينما لا يزال عدد الإصابات الجديدة مرتفعًا جدًا، إلا أنه عند النظر إلى متوسط ​​الحالات لمدة سبعة أيام، سيبدو في الواقع أن هناك حالة استقرار.

تأتي كلمة فاوتشي بعد أن طرح الرئيس بايدن استراتيجيته الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، التي تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتطعيمات والاختبار على أمل تحريك الاستجابة الفيدرالية في اتجاه مختلف.

وأكد بايدن أن الخطة تم تطويرها بمساهمة من فاوتشي ومستشارين وخبراء آخرين.

ورسم بايدن في خطابه صورة قاتمة لمعركة الولايات المتحدة مع جائحة كورونا، قائلًا إنها ستكون معركة صعبة للغاية.

وأضاف: "هناك أشياء ستستمر في أن تصبح أسوأ قبل أن تتحسن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن لدى إدارته استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة وباء كورونا وسيتم تسخير كل الجهود للقضاء على الوباء.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن أعداد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى نصف مليون حالة وفاة بحلول الشهر المقبل.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة جائحة كورونا، إن عملية توزيع اللقاحات مثلت فشلًا ذريعًا في مكافحة الجائحة، وفقًا لوكالة "رويترز".