مستشار بايدن يكشف عن أخطر السلالات المتحورة لـ كورونا

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا توجد في 20 ولاية أمريكية على الأقل، لافتا إلى أنها أسهل انتشارًا وهذا سيسبب زيادة حالات الإصابة.

وأضاف فاوتشي في كلمة للصحفيين اليوم الخميس، أن أي فيروس مثل كورونا يتغير بشكل دائم وغالبية التحور لا يؤثر على فعالية اللقاح.

ولفت إلى أن تفشي الفيروسات بكثافة يساعد على تحورها، ومكافحتها باللقاحات تساعد في منع ذلك.

وأعرب عن قلقه الكبير من السلالة الجديدة لكورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، كما أبدى قلقه إزاء رفض أو تردد البعض بشأن تلقي اللقاح.

وأكد فاوتشي أن الوضع في الولايات المتحدة لا يزال خطيرًا جدًا بشأن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدًا أن وفاة أكثر من 400 ألف شخص جراء الإصابة بالوباء هو أمر سيئ للغاية.

وأضاف فاوتشي خلال تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه بينما لا يزال عدد الإصابات الجديدة مرتفعًا جدًا، إلا أنه عند النظر إلى متوسط ​​الحالات لمدة سبعة أيام، سيبدو في الواقع أن هناك حالة استقرار.

وتأتي كلمة فاوتشي بعد أن طرح الرئيس بايدن استراتيجيته الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لتي تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتطعيمات والاختبار على أمل تحريك الاستجابة الفيدرالية في اتجاه مختلف.

وأكد بايدن أن الخطة تم تطويرها بمساهمة من فاوتشي ومستشارين وخبراء آخرين.

ورسم بايدن في خطابه صورة قاتمة لمعركة الولايات المتحدة مع جائحة كورونا، قائلًا إنها ستكون معركة صعبة للغاية.

وأضاف: "هناك أشياء ستستمر في أن تصبح اسوأ قبل أن تتحسن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن لدى إدارته استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة وباء كورونا وسيتم تسخير كل الجهود للقضاء على الوباء.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن أعداد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى نصف مليون حالة وفاة بحلول الشهر المقبل.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة جائحة كورونا، إن عملية توزيع اللقاحات مثلت فشلًا ذريعًا في مكافحة الجائحة، وفقًا لوكالة "رويترز".