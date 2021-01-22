سوريا عن تفجيرات بغداد: الإرهاب آفة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاعتداءات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أظهرت الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب.
وأعربت الوزارة السورية في بيان لها اليوم عن ادانتها الشديدة للاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء.
وكان اعتداءان ارهابيان وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين.
وأشارت الخارجية السورية الي ان هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب حتى القضاء على هذه الآفة بشكل كامل والتي تشكل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما عبرت الخارجية عن تضامن بلادها وتعاطفها الكامل مع العراق إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة متقدمة بخالص العزاء إلى قيادة وشعب العراق وعائلات الضحايا الثكلى مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
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