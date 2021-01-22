سوريا تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الصحة السورية في تقريرها اليومي ان إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الى 13398 إصابة.
وأفادت الوزارة السورية برصد تعافي 69 حالة خلال الساعات الماضية ليرتقي إجمالي حالات التعافي في سوريا كلها منذ بداية الأزمة الوبائية الي 6842.
وأشارت وزارة الصحة الي تسجيل 8 حالات وفاة من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 866 حالة.
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