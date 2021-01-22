خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2021

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2021 يعتبر وأحد من ضمن الاختبارات الهامة التي يجب علي جميع العاملين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل فية وذلك من أجل الترقي في التدرج الوظيفي، وأيضاً يتم التسجيل في ذلك الاختبار للأشخاص الذين يرغبون في العمل في العدد من المهن بالمملكة العربية السعودية.اختبار القدرة المعرفية 2021
يعتبر هذا الأختبار هو واحد من ضمن الأختبارات التي ينظمها المركز الوطني للأختبارات قياس وهو يتبع هيئة التقويم والتدريب في المملكة، حيث إن هذا الاختبار يكون لتقيم كفاءة كافة الاشخاص الحاصلين علي شهادات الماجستير والبكالريوس في المملكة والراغبين في الحصول علي العمل، وقد بدأ التسجيل في هذا الاختبار في يوم 28 من ديسمبر الماضي ويستمر التقديم حتي الثالث والعشرين من فبراير المقبل.طريقة التسجيل في قياس
تعد منصة قياس هي واحدة من أهم المنصات في السعودية ولكي تستطيع التسجيل في المنصة يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:
- الأنتقال إلي موقع منصة قياس علي الشبكة العنكبوتية.
- أختيار من القائمة انشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- تكتب رقم هاتفك المحمول المسجل في أبشر.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم السر لحسابك.
- تأكيد رقم السر مرة أخري.
- الضغط علي زر التسجيل.
- يتم إرسال لك رسالة نصية علي الهاتف بها كود التحقق.
- تكتب كود التحقق ثم النقر علي زر الأرسال.
هناك بعض الخطوات التي يتوجب عليك القيام بها من أجل التسجيل في الاختبار وتلتخص هذه الخطوات في النحو التالي:
- الأنتقال إلي موقع منصة قياس علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم بأختيار التسجيل في الاختبار.
- تكتب البيانات الشخصية لك في المكان المخصص له.
- إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالتخصص الدراسي.
- بعد ذلك تكتب الخبرات والدورات التي حصلت عليها.
- تقوم بتحديد أقرب مكان لإداء الاختبار.
- بعد ذلك تحديد الموعد المناسب لك من قائمة العناوين.
- الضغط علي زر التقديم في الاختبار.
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