شروط وخطوات التقديم علي وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة

التقديم علي وظائف النيابة العامة 1442 يعتبر واحد من ضمن الوظائف الهامة التي يبحث عنها الكثير من خريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية وتحديداً خريجي كليات القانون وذلك لأن يقومون بالتقديم في هذه الوظائف والتي تعتبر واحدة من ضمن أهم الوظائف التي لها مكانة عالية في المملكة العربية السعودية ويرغب الكثير بالعمل فيها.

وظائف النيابة العامة 1442

قامت النيابة السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة لها لمختلف التخصصات التي يتم العمل بها في النيابة وقد أعلنت علي إن التقديم في هذه الوظائف سيكون بداية من يوم الأحد الذي يوافق السابع عشر من شهر يناير الجاري وحتي يوم السبت الموافق 23 من يناير الجاري وقد أوضحت بإن التقديم سيكون علي منصة جدارة الإلكترونية.

شروط التقديم علي الوظائف

وضعت النيابة السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية القبول في الوظائف حيث جاءت هذه الشروط في الأتي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي الجنسية السعودية وأن يكون من أبويين سعوديين.

يشترط أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

أن يتمتع المتقدم بمستوي كبير من الأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة.

يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل في أي من الوظائف الأخري من قبل.

يجب أن ينجح المتقدم في الاختبارات التي تقدمها النيابة.

بالنسبة لخريجي الجامعات يجب أن يحصل علي تقدير عام جيد علي الأقل.

خلو السجل الجنائي للمتقدم من القضايا والجرائم التي تخص الشرف والأمانة.

طريقة التسجيل في وظائف النيابة العامة 1442

حتي تتمكن من التسجيل في هذه الوظائف لابد من القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في السطور التالية وهي:

الذهاب إلي منصة جدارة علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار قائمة الوظائف المتاحة.

اختيار منها الوظيفة الخاصة بالنيابة ثم اختيار التخصص الخاص بك.

تكتب البيانات الشخصية لك في النموذج.

بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات ثم رفع الأوراق والمستندات التي تتطلب منك.

الضغط علي زر التقديم.