شروط التسجيل في جدارة للوظائف الإدارية 1442

التسجيل في جدارة للوظائف الإدارية يعتبر واحد من ضمن اهم البرامج الخاصة بالوظائف التي يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل فيها وذلك لأن يقومون بعملية الحصول علي وظيفة في أحد القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا البرنامج يوفر عدة وظائف في كل فترة.

التسجيل في جدارة للوظائف الإدارية

يعد برنامج جدارة هو احد البرامج الهامة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمها وذلك حتي القيام بمساعدة كافة المواطنين في المملكة في الحصول علي عمل حيث تضع كافة الجهات في المملكة الوظائف التي تطلبها، وأيضاً يتم تقديم بعض الدورات التدريبية علي البرنامج حتي يتم التأهيل للخريجين في الحصول علي العمل.

طريقة التسجيل في البرنامج

حتي تتمكن من إنشاء حساب في برنامج جدارة يتوجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في السطور التالية وهي:

الذهاب إلي موقع منصة جدارة علي الشبكة العنكبوتية.

من القائمة اختيار إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية ثم الاسم.

تكتب البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

تقوم بعملية تحديد الجنس ذكر أم انثي.

يتم إرسال لك كود التحقق علي الهاتف المحمول تقوم بإدخاله.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الإدخال.

بعد لك يتطلب منك إن تكتب بعض البيانات عن محل السكن.

إدخال بيانات الوظائف التعليمية.

شروط التسجيل في جدارة للوظائف الإدارية

وضع البرنامج بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتي يتم قبول المواطن السعودي في الوظيفة حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

أن يكون المتقدم حصل علي شهادة الثانوية العامة.

في حالة التقديم علي أحدي الوظائف يجب أن يكون تخطي اختبارات القبول في الوظيفة.

يشترط أن يكون المتقدم غير حاصل علي وظيفة عند التقديم.

أذا كان من ضمن المتقدمين لوظائف وزارة التعليم يجب أن يكون حصل علي اختبار كفايات.

في حالة التقديم علي وظائف وزارة الصحة أن يكون أجتاز اختباراها.