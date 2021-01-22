زعيم الجمهوريين في الكونغرس يطلب تأجيل مساءلة ترامب

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل اقترح على زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر تأجيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب حتى فبراير المقبل.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن ماكونيل قال لمشرعين في مجلس الشيوخ خلال اتصال هاتفي إن من حق ترامب أن يحصل على وقت للاستعداد للمحاكمة، يكون مساويا للذي حصل عليه الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل محاكمته عام 1999 ما يعني تأجيل إجراءات المحاكمة حتى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وقال السيناتور الجمهوري مايك براون إن المحاكمة قد تعقد في العاشر أو الحادي عشر من فبراير المقبل، بينما نقل مشرعون جمهوريون على اطلاع على الأمر أن السيناتور ليندزي غراهام أعلن خلال الاتصال الهاتفي أن ترامب وكّل محام من ولاية ساوث كارولينا يدعى باتش بوورز لدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ.