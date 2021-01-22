كأس إسبانيا: برشلونة الى دور الـ16 بعد التمديد

هز عثمان ديمبلي ومارتن بريثويت الشباك في الوقت الإضافي ليفوز برشلونة 2-صفر على جاره العنيد كورنيا المنافس في الدرجة الثالثة ويتأهل إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأهدر برشلونة ركلتي جزاء في الوقت الأصلي إذ أنقذ الحارس رامون خوان الركلة الأولى من لاعب الوسط ميراليم بيانيتش في الشوط الأول ثم سدد ديمبلي الركلة الثانية في قدم الحارس البالغ عمره 21 عاما في الدقيقة 80. وعوض ديمبلي ذلك بافتتاح التسجيل بتسديدة بعيد المدى في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي لمسها رامون خوان لكن التسديدة كانت قوية. وحسم المهاجم الدنمركي بريثويت الفوز لبرشلونة بعد طرد ألبرت إستييس لاعب كورنيا.

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