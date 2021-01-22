داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات بغداد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، عن مسئوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأسفر التفجيران عن مقتل32 مدنيا على الأقل، وإصابة أكثر من 110 أشخاص أخرين.

وأمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في "مفاصل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع طارئ للأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث الهجوم وعواقبه.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة: "الانفجاران الإرهابيان ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة".

وأضاف: "نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا. ‏نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

وعبر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في تغريدة عن صدمته قائلا: "فُجعنا هذا اليوم بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء تفجيرين طالا مناطق مكتظة وسط العاصمة".

ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق الهجوم في تغريدة، قائلة: "ندين بشدة الهجمات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في ‫#بغداد اليوم".

كما وصفت السفارة الأمريكية في بغداد الهجوم بأنه: "عمل جبان ومُشين يؤكد مخاطر الإرهاب، التي لا يزال يواجهها الملايين مِن العراقيين".