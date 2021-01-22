النواب الأمريكي يوافق على استثناء يسمح لأوستن تولي منصب وزير الدفاع

وافقت الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على استثناء يتيح للويد أوستن تولي منصب وزير الدفاع، على الرغم من استقالته من الجيش في عام 2016.
وتشترط المادة فترة توقف سبع سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع.
وقبل يومين، قال أوستن الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي إنه سيعمل على تطهير صفوف الجيش من "العنصريين والمتطرفين".
كما أكد أوستن خلال جلسة لمناقشة الترشيح أنه سيعمل جاهدا على القضاء على الاعتداء الجنسي في الجيش، وتهيئة مناخ يوفر الفرص لكل من يرغب في خدمة البلد.
وأوضح أنه سوف يسعى إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة وسيركز استراتيجيتها على الصين.
وبتوليه وزارة الدفاع، يصبح أوستن أول أمريكي أسود يشغل منصب وزير الدفاع.
وفي هذا الإطار أعلن عن نيته تعزيز التنوع داخل الجيش الذي يشغل البيض المناصب القيادية فيه إلى حد بعيد.
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