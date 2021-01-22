السعودية تعلق عمل موظفي هيئة التفاوض السورية.. تفاصيل

علقت السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية في الرياض بدءا من نهاية الشهر الجاري، وذلك وسط خلافات ضمن الهيئة المكونة من مجموعة قوى معارضة سورية

وحسب كتاب وجهته وزارة الخارجية السعودية إلى "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فإن القرار يأتي "على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري" وأوضحت الوزارة أن ذلك "لحين استئناف الهيئة أعمالها" وذلك حسب صورة متداولة عن الكتاب.

وأعربت الوزارة في ختام كتابها عن أملها من "الهيئة الموقرة الاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

يذكر أن خلافات طفت على السطح مؤخرا بين مكونات الهيئة التي تخوض مفاوضات منذ أشهر مع حكومة دمشق حول صياغة دستور جديد للبلاد.