فاوتشي يحذر: سلالة كورونا الجديدة في أفريقيا مقلقة جدا

قال أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا "مقلقة أكثر" من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن فاوتشي قوله إن السلالة المكتشفة في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية على الأقل.
وأضاف أن "السلالات الجديدة تظهر دائما ويجب التعامل معها بحذر جديد"، مضيفا أن "فيروسا مثل كورونا يتغير بشكل دائم ومعظم التحور لا يؤثر على فعالية اللقاح".
كما شدد فاوتشي على ضرورة مضاعفة إنتاج اللقاحات لمكافحة تحوير فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "هناك بدائل إذا اضطررنا لتعديل اللقاحات، لكن إلى الآن يبدو أن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالات الجديدة".
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