شروط تخفيض الدفعة الأولى والبحث عن برامج تمويلية أخرى

يمكن التسجيل في صندوق التنمية العقارية برقم الهوية 1442 هجرياً، حيث أن صندوق التنمية أتاح للمواطنين السعوديين المستفيدين التسجيل، وفي حالة الحصول على الموافقة على هذا التمويل العقاري، سوق يحصل على مبلغ 500 ألف ريال سعودي مخصص، ومن الجدير بالذكر أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض شروط القرض العقاري المدعوم للمستفيدين، تخصيص الدفعة الأولى، وسوف تعرض لكم أيضاََ، شروط تخفيض الدفعة الأولى، أنواع القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى ذلك سوف نقوم بعرض البحث عن برامج تمويلية أخرى.

يجب على أن لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 6 شهور. يلزم على المتقدم ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 75 عاماً. يجب على المستفيد أن يكون الدخل الشهري الخاص به 4000 ريال سعودي فيما أكثر. يلزم أن يكون مستفيدي وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية.

شروط القرض العقاري المدعوم :تخصيص الدفعة الأولى :

إذا كان المواطن المستفيد مستحقاََ الدعم من صندوق التنمية العقارية، يجب على المستفيد أن يتم تخفيض الدفعة الأولى من 10٪ من قيمة العقار حتى 5٪، حيث أن هذا لكي يتم تخفيف عبء الدفعة المقدمة للبنوك التمويلية، وهذا التي قد تأتي تماشياََ مع كافة شروط مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن الجدير بالذكر أن يكون تخفيض بمبلغ 40 ألف ريال سعودي مخصص بحد أقصى، حيث أن يتم تطبيق هذا على خيار الوحدات السكنية الجاهزة المختلفة، أو في حالة تحت الإنشاء فقط.

شروط تخفيض الدفعة الأولى :

يجب أن يكون المسكن الأول للمستفيد.

يلزم أن يكون سعر الوحدة السكنية 800 ألف ريال سعودي مخصص أو أقل.

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أنواع القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية :البحث عن برامج تمويلية أخرى :

في حالة سبب الرفض بسبب الوضع المالي سواء كان الدخل الشهري الخاص به، أو الضمانات المالية المقدمة قليلة، أو تاريخ الائتماني الخاص بك، في هذة الحالة يجب على المستفيد أن يقوم بالتساؤل من خلال مستشار القرض المالي المقدم من خلال برامج القروض السكنية الأخرى، التي تم التقديم من قبل المؤسسة المالية، حيث أن هذة قد تكون أكثر ملائمة لاحتياجات المستفيد المالية، بالإضافة إلى ذلك أن هذا يكون حرصاً على المؤسسات المالية على الاحتفاظ بعملائها عبر توفير خيارات عديدة تتناسب مع الجميع.