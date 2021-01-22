نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 والاستعلام عن مكافآت الطلاب

رابط نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لعام 1443 سواء للمواطنين أو المقيمين على أرض المملكة حيث أن عملية التسجيل تتم باستخدام رقم السجل المدني للمواطنين وبالنسبة للمقيمين فإنها تتم باستخدام رقم الإقامة ، ونظراً لأهمية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي 1442، فإننا سوف نرصد في التقرير، المواعيد التي أصدرتها وزارة التعليم للتسجيل في الصف الأول الابتدائي لعام 1442، وأيضاً شروط القبول في الصف الأول الابتدائي للعام 1443، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور.

نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443:-

حددت وزارة التعليم في المملكة الآلية التي يتم بها تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور وذلك باستخدام رقم السجل المدني وبالنسبة للمقيمين فتكون عملية التسجيل برقم الإقامة النظامية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

* أدخل على موقع نظام نور، وقم بالنقر على زر تسجيل ولي أمر جديد.

* تظهر لك نافذة أخرى قم بإدخال رقم الهوية واسم المستخدم المقترح ثم قم بالنقر على زر التالي.

* تظهر لك صفحة تدقيق تطابق بيانات ولي الأمر والابن – البنت قم باستيفاء البيانات المطلوبة والتي تتضمن (رقم الهوية /رخصة الإقامة/ للطالب والطالبة، صلة القرابة بالطالب والطالبة، وأخيراً تاريخ الميلاد) ثم قم بالنقر على زر تدقيق، وبهذا يكون تم التسجيل في نظام نور بنجاح.

كيفية تسجيل الدخول على نظام نور:-

* قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور عن طريق كتابة الاسم ورقم المرور التي تحديدها في الأعلى عن قيامك بالتسجيل أول مرة في نظام نور، ثم أكتب رمز التحقق وبعد ذلك أنقر على تسجيل الدخول.

* بعد تسجيل الدخول على نظام نور من لوحة التحكم أختر تسجيل الأبناء كما بالشكل التالي.

* اضغط على زر إضافة طالب جديد تظهر لك صفحة أخرى قم باستيفاء البيانات المطلوبة للتسجيل والمعروضة أمامك بالشاشة والتي تتضمن الجنسية وجنسية الأم ورقم الجواز ورقم السجل المدني.. إلخ.

وقد حددت وزارة التعليم في المملكة مواعيد عملية تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي 1443 وأيضاَ شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 في بيان رسمي صادر من وزارة التعليم لكي يكون ولي الأمر على دراية كاملة بعملية تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443.

خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور 1442:-

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب المستحقين لها وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني 1442 ، حيث أكدت وزارة التعليم بأنه بعد أن يتقدم الطالب بتقديم طلبه الخاص باستحقاقه الحصول على المكافآت فإنه سوف يصل إليه رقم الطلب بالإضافة إلى الرابط الإلكتروني لمتابعة الطلب سواء عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال، على أنه يمكن لمقدم الطلب باستخدام رقم الطلب الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور 1442.

وأكدت وزارة التعليم في بيان صادر منها على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، أن الوزارة تتيح خدمة الاستعلام عن صرف مكافآت الطلاب المستحقين لها والتي أقرتها الدولة تشجيعاً للطلاب على تفوقهم ونجاحهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442.

وأشارت وزارة التعليم بأنه يمكن للطلاب المستحقين للمكافآت الاستعلام عن صرف المكافآت التي أقرتها الدولة لهم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

تسجيل الدخول على نظام نور.

قم بالتوجه خانة المكافآت والإعانات ثم أضغط عليها.

قم بعد ذلك بالنقر على عرض مسيرات المكافآت.

قم باستيفاء البيانات المطلوبة للطالب المستحق لصرف المكافأة.

وأخيراً قم بالضغط على زر ابحث ومن ثم انتظر إلى أن يتم عرض النتائج.

وأخيراً فقد أعلنت وزارة التعليم بأنه في حالة تعثر الطالب المستفيد بالمكافأة إلكترونياً عبر نظام نور يمكن الاتصال على مركز رعاية المستفيدين على الرقم 19996 والذي يعمل لمدة 24 ساعة طوال الأسبوع.