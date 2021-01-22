عاجل .. بايدن يفرض ارتداء الكمامة ويقر الحجر الصحى للقادمين إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن خطته لمواجهة فيروس كورونا، ستبدأ بحملة تطعيم قوية، فى الولايات المتحدة، كما أعلن فرض ارتداء الكمامة والحجر الصحى للحد من انتشار الفيروس.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال بايدن إنه سيستخم قانون الدفاع لمواجهة الجائحة، كما قرر تطبيق الحجر الصحى للعائدين إلى الولايات المتحدة. وتابع بايدن "سنقول للشعب الأمريكى كفانا ارتكاب أخطاء.. فهناك 400 ألف أمريكى ضحايا كورونا" واستطرد بايدن "الكمامة ضد كورونا عمل وطنى.. سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين". وأشار بايدن إلى أنه سيطلب المزيد من الأموال من الكونجرس للقطاع الصحى لمواجهة كورونا.

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