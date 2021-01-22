ماكرون: فحص كورونا سيكون إلزاميا على جميع الأوروبيين القادمين إلى فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يجب على جميع القادمين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي إجراء فحص كورونا سلبي قبل 72 ساعة من قدومه.
وبحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، سيدخل القرار حيز التنفيذ ليل الأحد المقبل.
يذكر أن هذا القرار كان يطبق فقط على الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
هذا وبدأت فرنسا يوم السبت الماضي، تنفيذ حظر التجول المبكّر الذي يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا بتوقيت باريس.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس، الخميس الماضي، إن الوضع الحالي في فرنسا "لا يستدعي فرض حجر صحي ثالث" لكنه لم يستبعد فرضه في حال ارتفعت أعداد المصابين.
وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن وزارة الصحة، أنه تم تطعيم نحول نصف مليون شخص حتى اليوم بلقاح فايزر ضد كورونا.
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