نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل تسجل 59 ألف حالة إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات يوم الأربعاء، وذلك كما أفادت "روسيا اليوم".

الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية صنفت يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.