جدة - نرمين السيد - وقال ماكونيل فى بيان له، إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.
واقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يوم 28 يناير الجاري، ثم منح ترامب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات.
وفى حال تلبيته، سيؤجل هذا الطلب محاكمة ترامب إلى منتصف فبراير المقبل.
يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 يناير الجارى على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض فى اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول فى 6 يناير.
وبالتالى أصبح ترامب أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن ترك ترامب منصب الرئاسة فى 20 يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.