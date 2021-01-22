جدة - نرمين السيد - وأضافت ساكى، أن الولايات المتحدة تسعى لتمديد معاهدة (ستارت الجديدة) مع روسيا لمدة 5 سنوات. وتابعت إن السعى لتمديد المعاهدة "لا يعنى تجاهل التهديدات الروسية"، وأكدت أن بايدن يرغب فى التحقيق بقضية الاختراق الاليكترونى والتدخل الروسى فى الانتخابات. وفى أعقاب الأوامر التنفيذية التى أصدرها بايدن فى وقت سابق اليوم، قالت متحدثة البيت الأبيض إن الرئيس "يؤكد أهمية التعاون بين الحزبين لمواجهة الأزمات والتعاون". وأكدت أن هناك تقدماً فى تثبيت مرشحى بايدن للمناصب الحكومية. وأشارت ساكى إلى أن "التعاون بين الحزبين مهم؛ لأن البطالة وكورونا وغيرهما قضايا تهم جميع الأمريكيين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض : بايدن سيطلب التحقيق فى قضية المعارض الروسى نافالنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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