أول قصف إسرائيلي على سوريا بعد تولي بايدن رئاسة أمريكا

أفادت التلفزيون السوري، في نبأ عاجل له منذ قليل، بسماع دوي عدد من الانفجارات في مدينة حماة وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في محافظة حماة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل الأراضي السورية، منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقاليد الحكم .