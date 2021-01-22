جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن المصدر إن الدفاعات الجوية فى الجيش السورى تصدت لـ"عدوان إسرائيلى" بالصواريخ على بعض الأهداف فى محيط محافظة حماة. وذكر مصدر عسكرى أنه حوالى الساعة الرابعة من فجر الجمعة شنت إسرائيل قصفا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف فى محيط محافظة حماه. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوى تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محافظة حماة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.