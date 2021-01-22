“هنا” نتائج الدورة الأولي لطلاب المغرب 2021 رابط مسار متمدرس لمعرفة النقاط كل المستويات

أصبحت نتائج الدورة الأولي لطلاب المغرب 2021، من الموضوعات ذات البحث العالي خلال الساعات الأخيرة على مؤشر البحث العالمي جوجل، لكي يتعرف الطلاب على موعد إعلانها وطريقة استخراجها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدارس، فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن مواعيد إعلان نتيجة الطلاب لكافة المستويات “ابتدائي، إعدادي، ثانوي”، والرابط الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة لمعرفة النقاط التي حصل عليها الطلاب.

أعزائي الطلبة والطالبات في المغرب نتابع معكم أخر أخبار ظهور نتائج الدورة الأولي 2021، فمع بداية الساعات الأولي لهذا الصباح بدأ الرابط الإلكتروني “مسار” في العمل بكفاءة عالية، فقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمل التحديثات اللازمة، لرفع كفاءة الرابط ليتحمل عمليات البحث التي ستتم عليه اليوم لمعرفة نقاط الدورة الأولي لكافة المستويات.

نتائج الدورة الأولي 2021 يتم إعلانها في 22 يناير 2021.

نتائج الدورة الثانية 2021 يتم إعلانها في 25 يونيه 2021.

نتائج البكالوريا الدورة العادية تعُلن في 18 يونيه 2021.

نتائج الدورة الاستدراكية يتم إعلانها في 12 يوليو 2021.

نتائج الجهوي أولي باك لم يتحدد موعد إعلانها.

الدخول على الرابط الإلكتروني “massarservice.men.gov.ma“.

تسجيل كلمة المرور وكلمة السر.

تسجيل بيانات الطالب.

الضغط على عرض النتائج.

مواعيد إعلان نتائج الطلاب الدورة الأولي 2021 بالمغربرابط مسار متمدرس لإعلان الدورة الأولي 2021نتائج الطلاب في المغرب 2021

ينتظر عدد كبير من طلبة وطالبات مختلف المراحل بالمغرب، التعرف على نقاطهم بالدورة الأولي 2021، بعد أن أدوا الاختبارات في ظل ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قامت بعمل عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع خلال الامتحانات، بالإضافة لمراعاتها لهذه الظروف في تقدير النقاط وحساب الدرجات، وخلال ساعات ستكون النتائج مُتاحة على الرابط الإلكتروني الموضح عالياً.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية

تسعي دائماً وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية، لتقديم أسهل وأسرع الطرق للحصول على نتائج الطلاب عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب للمدارس وضمان لسلامة الجميع من العدوي بالفيروس كوفيد 19، كما يقوم السيد الوزير “سعيد أمزازي” بمتابعة المجهودات التي يقوم بها العاملين بالوزارة لإنجاح العملية التعليمية وتنظيم التعليم الأساسي.