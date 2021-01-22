نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2021 إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية الكويتية بالرقم المدني

نتائج الصف الثاني عشر في الكويت للفصل الدراسي الأول 2021، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث ينتظر ألاف الطلبة والطالبات بالصف الثاني عشر التعرف على نتائجهم، فقد قاموا بأداء الاختبارات وسط إجراءات وقائية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، لذلك اهتمت وزارة التربية الكويتية بتوفير المناخ الصحي والأمن للطلاب والقائمين على المراقبة والتصحيح، ضماناً لسلامة الجميع والخروج بالعام الدراسي لبر الأمان دون التأثير على العملية التعليمية، وقد تم إعلان النتائج في الكويت لطلاب المرحلتين “ابتدائي، متوسط”، ونوضح لكم متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا “ثقفني” الرابط الإلكتروني الرسمي لاستخراج النتيجة في الكويت الفصل الدراسي الأول 2021.

الرابط الإلكتروني لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر 2021 موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول 2021

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن تقوم وزارة التربية الكويتية بإعلان موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول 2021، حيث تمت الامتحانات بنجاح دون معوقات وتمت عملية التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات مع رصد للدرجات، وقد راعت الوزارة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد من انتشار عدوي كوفيد 19، سواء في تقدير الدرجات أو حساب درجات للرأفة، ويستطيع الجميع معرفة النتائج إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدارس وقت توافرها على الرابط الإلكتروني.

المربع الإلكتروني للنتائج

تهتم وزارة التربية في الكويت بتوفير رابط إلكتروني لعرض نتائج الطلاب، فكان رابط المربع الإلكتروني التابع للوزارة، فهو يقوم بعرض النتيجة تفصيلياً لكافة المراحلة التعليمية، وقد تزايدت عمليات البحث عنه عقب ظهور نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي الأول 2021، فهناك حالة من القلق والبحث المستمر لمعرفة نتيجة المرحلة الثانوية التي تأخرت عن باقي النتائج.