وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على مشاريع قوانين لمعاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان لاحتواء انتشار الفيروس.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من بين الإجراءات الأخرى، من المقرر أن ينص التشريع على السجن لمن يرفضون دخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهي خطوة تراها أحزاب المعارضة بأنها مُبالغ فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، ستفرض مشاريع القوانين عقوبات على مشغلي الأعمال الذين يتجاهلون أوامر السلطات بخفض ساعات العمل.
ومن المتوقع أن يبدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو محادثات مع أحزاب المعارضة بشأن مشروعي القانون الأسبوع المقبل لتمريرهما إلى البرلمان أوائل شهر فبراير المقبل.
ووسط عودة ظهور الفيروس مؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة في 7 يناير ومن ثم قرر توسيع نطاقها لتشمل سبع مقاطعات أخرى بعد ستة أيام.
وأعرب الائتلاف الحاكم عن استعداده لإجراء تعديلات على مشاريع القوانين حيث يتخوف بعض أعضائه من بند فرض عقوبة السجن على من يرفضون دخول المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة اليابانية توافق على مشاريع قوانين لمعاقبة غير الممتثلين لإجراءات مكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.