الهند: 14545 إصابة جديدة و163 وفاة بفيروس "كورونا"

سجلت الهند 14 ألفا و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و625 ألفًا و428 شخصًا.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة /إنديا توداي/ الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 163 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و32 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 188 ألفا و688 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و283 ألفًا و708 أشخاص بعدما تماثل 18 ألفا وشخصين للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
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