بعد سنوات من التحرش.. عقاب رادع لمدرب "الأفعال الفاحشة"

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن على مدرب التزلج الأولمبي السابق تشو جاي بيوم بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بلاعبة سباق السرعة على الجليد طوال سنوات منذ أن كانت طفلة.

وشيم سوك بطلة أولمبية حاصلة على ميداليتين ذهبيتين.

وجاء في قرار حكم محكمة سوون، الخميس، أن المدرب المتهم "ارتكب اعتداء جنسيا بالقوة وبشكل متكرر مستغلا عدم قدرة الضحية على الاحتجاج ضد مدربها".

وحكمت المحكمة على المدرب تشو جاي بيوم بالسجن 10 سنوات و6 شهور بتهمة سلوك "مدان بقوة" ضد مراهقة.

وكانت البطلة الأولمبية في سباق السرعة على الجليد، شيم سوك هي، رفعت قضية ضد المدرب تشو في يناير 2019 واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها لسنوات عندما كانت مراهقة.

وحصلت شيم، البالغة من العمر الآن 23 عاما، على 4 ميداليات أولمبية، منها ذهبية التتابع في أولمبياد سوشي الشتوي عام 2014.

وكان اتهامها لمدربها بالتحرش بها عندما كانت في السابعة عشر من عمرها قد هز كوريا الجنوبية.

وسبق أن صدر حكم بالسجن 18 شهرا على تشو في يناير من العام 2019 بقضايا الإساءة الجسدية بحق شيم، وبالتالي فإنه سيقضي في السجن 12 عاما.

الجدير بالذكر أن فضيحة التحرش الجنسي على حلبات التزلج على الجليد تفجرت في كوريا الجنوبية عام 2019، في أعقاب اتهامات من مجموعة من لاعبات التزلج اللواتي اتهمن مدربيهم بالإساءة الجنسية بحقهن.

ويشكل هذا الأمر تطورا خطيرا بالنسبة لفريق متزلجات على الجليد في الفريق الأولمبي، الذي حصد 24 ميدالية ذهبية في الأولمبياد الشتوي.

وإثر هذه الاتهامات بدأت اتحادات رياضية أخرى التحقيق بشأن تحرشات وإساءات جنسية وسلوك غير ملائم بحق العديد من اللاعبات الكوريات الجنوبيات.

وكانت 5 لاعبات من فريق التزلج على الجليد تقدمن بالشكوى واتهمن مدربين لهن بالإساءة والتحرش، وزعمت إحداهن أن المدرب أجبرها على تقبيله وأساء إليها لفظيا عندما رفضت خطوته.

وتمثل اللاعبات الخمس مجموعة أطلق عليها اسم "تضامن مع اللاعبات الشابات".

وحينها، قالت المجموعة إن اللاعبات خائفات من انتقام أنصار المدربين منهن، ولذلك فضلن عدم الكشف عن هوياتهن، بحسب محامية المجموعة، بارك جي هون.

ولا يقتصر الامر على لاعبات التزلج على الجليد، فقد كشفت لاعبة التنس السابقة كيم إيون هي أنها كانت تتعرض للإساءة الجنسية من قبل مدربها، منذ كانت في العاشرة من عمرها.

وفي أكتوبر الماضي رفعت شكوى بحقه، حيث وجد مذنبا بالاغتصاب وحكم عليه بالسجن 10 أعوام.