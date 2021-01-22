بدعم إفريقى.. مجلس الأمن يفشل فى إصدار بيان حول دارفور

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعًا مغلقًا، مساء أمس الخميس، لمناقشة الاشتباكات الدامية التى شهدها إقليم دارفور مؤخرًا، إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك بشأن الوضع فى المنطقة، حسبما أفاد دبلوماسيون.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، عقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية شهدها الإقليم فى وقت سابق هذا الأسبوع، ما خلف أكثر من مئتى قتيل خلال ثلاثة أيام فى هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان. وقال دبلوماسيون إن الاقتراح الذى قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة والمكسيك بشأن تبنى إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع فى تطبيق خطتها لحماية السكان، لكنه قوبل بالرفض من جانب دول إفريقية إلى جانب الصين وروسيا والهند، والتى دعت إلى احترام سيادة السودان. وبحسب الوكالة، قال دبلوماسى ـ طلب عدم كشف هويته، وينتمى الى الفريق الذى رفض تبنى بيان مشترك، إنه "نزاع بين مجموعات سكانية"، وهناك دائما "بقايا اشتباكات فى بلد لا يزال فى مرحلة ما بعد النزاع"، مشددًا على أن السودان فى وضع صعب ويجب مساعدته بدلاً من إعطائه دروسًا.

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