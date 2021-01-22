خد معاه حاجة تانية.. شرط عجيب لبيع الدواء في لبنان

لجأت شركات الأدوية في لبنان إلى حيلة لتصريف منتجاتها غير الدوائية، تتمثل في إلزام الصيادلة الذين يطلبون أدوية معينة بشراء أصناف أخرى غير دوائية مثل مستحضرات التجميل.

وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية إن هذه هي المعادلة الجديدة التي تحاول مافيا الدواء إرساءها، والتي دفعت بالصيادلة إلى رفع الصوت، بعدما باتت الأزمة "عامة"، إذ إن أربعًا من الشركات الكبرى بدأت، عمليًا، محاولة فرض هذه "الاستراتيجية التسويقية".

وبحسب ما يقول رئيس الجمعية الإسلامية للصيدلة، حمود الموسوي "فيُجبر الصيادلة مقابل الحصول على بعض الأدوية على أن يبتاعوا أيضًا أصنافًا كالفيتامينات، والمكملات، والكمامات، ومواد التجميل، وفي الغالب تُفرض كمية الأصناف في كل سلة".

وأوضح أن إحدى الشركات، مثلًا، تفرض على الصيادلة الذين يطلبون "قطرة العين أخذ مرطب للعين معها"، على ما يؤكد أحد الصيادلة. وأضاف أن "علبة مسكن تباع مع معجون أسنان. علبة منظم للضغط تباع مع علبتي ماسك".

وتابع أن "هذه التصرفات تأتي في ظل الدعم الذي لا يزال قطاع الأدوية يتلقاه حتى هذه اللحظة"، ولا يجد ما يصف به هذا الأمر سوى أنه "ابتزاز واستغلال للصيادلة والمرضى فقط من أجل تحقيق الربح".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن "تسجيل 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم ان الإصابات تنوعت مابين(4579 محلية و15 وافدة).

وأشارت الصحة اللبنانية الي ان إجمالي الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 269241".

كما أشارت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "67 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 2151.