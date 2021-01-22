إسرائيل: اللقاحات المضادة لـ كورونا حققت نجاح ضد السلالة البريطانية

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "مكان" اليوم الجمعة أن نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور "ايتامار جروتو" أكد إن اللقاحات المضادة لـ كورونا حققت نجاح ضد السلالة البريطانية.
وأوضح "ايتامار" أن اللقاح المضاد لـ كورونا ناجع وربما بنسبة أقل مع الطفرة المنتشرة بجنوب افريقيا بحسب موقع "مكان" العبري.
وتطرق البروفيسور "جروتو" إلى انخفاض مؤشر انتقال العدوى الى أقل من واحد، واكد ان ذلك لا يبشر بتقليص الإغلاق.
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