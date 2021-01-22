القصف الثالث خلال 2021.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الجديد على مواقع عسكرية في سوريا

أفادت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن تقارير سورية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسة غارات جوية على عدة مواقع في سوريا.

وقالت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الجمعة، نقلا عن تقارير سورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي وقع في مدينة حماة.

وبحسب القناة، لم تفيد التقارير السورية بوقوع أي قتلى أو إصابات في الهجوم الصاروخي على حماة، مشيرة الى أنه تم اعتراض كل الصواريخ الإسرائيلية.

يشار الى أن سلاح الجو الإسرائيلي، شن قبل عشرة أيام، هجمات جوية واسعة في دير الزور، أسفرت عن مقتل 23 مسلحا من قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران.

وأعلنت الوكالة السورية الرسمية سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر اليوم الجمعة، لهجوم إسرائيلي في محافظة حماة وسط البلاد، وذلك بعد ان أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.

وقال مصدر عسكري في تصريح لسانا إنه "حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة حماة، إذ اتهمت دمشق إسرائيل مرات عدة بقصف مواقع عسكرية فيها. وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا ستواصل الرد عليه، ولم تعترف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علنا قط بوجود قوات إيرانية تعمل نيابة عنه في الحرب الأهلية السورية، قائلة إن لدى طهران مستشارون عسكريون على الأرض فقط.

ويعتبر القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له مدينة حماة هو الثالث في سوريا منذ بداية العام الحالي.

إذ استهدف الطيران الإسرائيلي، في 12 من ديسمبر الحالي، مواقع الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري، في مناطق متفرقة من محافظة دير الزور.