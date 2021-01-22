نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في فبراير المقبل.. تفاصيل

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراء زيارة علنية لكل من الإمارات والبحرين، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو يخطط لإجراء أول زيارة علنية للإمارات والبحرين، مطلع الشهر القادم.
وبحسب الموقع، فإن الموعد المتوقع لزيارة نتنياهو للإمارات والبحرين، سيكون في الفترة الواقعة ما بين التاسع والحادي عشر من شهر فبراير المقبل.
ولفت الموقع العبري، الى أن الزيارة سوف تستمر ثلاثة أيام، سيجتمع نتنياهو خلالها بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وملك البحرين.
وأشار موقع "والاه"، الى احتمالات تأجيل موعد الزيارة، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد فترة الإغلاق الشامل، مثلما حصل بالماضي.
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