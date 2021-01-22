أطلقت العاصمة الصينية بكين حملة اختبارات جماعية للكشف عن المصابين بكورونا، اليوم الجمعة، في بعض المناطق، فيما فحصت شنغهاي جميع موظفي المستشفيات، في إطار مكافحة فيروس كورونا في البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الصين سجلت انخفاضًا طفيفًا في حالات الإصابة اليومية بكورونا، حيث سجلت 103 حالات مقابل 144 حالة في اليوم السابق.
وتطلق بكين حملة الاختبارات الجماعية مع وجود طوابير أمام مراكز الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، بعد اكتشافها حالات إصابة لعدة أيام متتالية داخل المدينة.
يخضع عشرات الملايين من الصينيين لإجراءات الإغلاق الجزئي في المدن الشمالية وسط مخاوف من انتشار الفيروس بسرعة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. طوابير طويلة في بكين للكشف عن المصابين بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.