رابط نتائج الدورة الأولى 2021 ||Moutamadris.ma نتيجة مسار متمدرس لجميع المستويات

نتائج الدورة الأولى المغربية لجميع طلاب التعليم بكافة المستويات للدورة الأولى 2021 والتي قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بالإعلان عن تفعيل رابط استخراج النتائج الآن ليتمكن كل طالب بالمراحل الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، من الدخول واستخراج الأرقام الخاصة به وذلك من خلال الدخول على مسار متمدرس لنتيجة الطالب بجميع المراحل بالدولة المغربية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين

نتائج الدورة الأولى 2021

أنهى طلاب المراحل التعليمية بالدولة الامتحانات النصفية لعام 2020-2021 وذلك بشكل إلكتروني عبر مسار متمدرس الإلكتروني، وترقب الجميع الإعلان عن موعد ظهور النتائج الخاصة بكل طالب، وقد أعلن موقع الوزارة الرسمي أن الجمعة 22 يناير 2021 هو بداية تنزيل نتائج المدارس لجميع الطلاب لنتائج الفصل الدراسي الأول بشكل متتابع عبر موقع استخراج النتائج، على أن تتواصل المدارس في تنزيل أرقام الطلاب حتى تاريخ 25 يناير 2021، ويتم تسليم الطالب بيان رسمي بالدرجات في نهاية الدورة، على أن يكون كل طالب لدية الأرقام الشخصية التي يمكنه من خلالها الاستعلام، وتقوم تلك الأرقام بضمان خصوصية البيانات وسرية النتائج.

يقوم الطالب بالدخول على الرابط الرسمي لنتائج الطلاب عبر مسار. يقوم أولا بكتابة اسم المستخدم للحساب. يبدا بعدها بإدخال كلمة المرور الشخصية. يبدا بعدها تسجيل الدخول للموقع بالبيانات الشخصية.

خطوات استخراج نتائج الطلاب بالمغرب

وقد أعلنت الوزارة بداية تنزيل نتائج الطالب من المدارس بشكل تدريجي، حيث يكون على الطالب الذي لم تنزل النتيجة الخاصة به بعد معاودة الدخول عبر رابط الموقع مرة أخرى، وتضمن البيانات الشخصية سرية النتائج كما يكون الموعد النهائي للانتهاء من تنزيل أرقام المدارس هو 25 يناير 2021 وتتعهد المدارس بتسليم الطالب بيان ورقي بجميع الدرجات الخاصة به في نهاية الدورة بعد الانتهاء من أداء الاختبارات بشكل إلكتروني متطور وبالنظام الأحدث في التلقي والاختبار.