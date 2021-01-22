خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين وإصدارها 1442 عبر موقع tpl.etec.gov.sa

ننشر خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخص الإلكترونية tpl.etec.gov.sa الرسمي، حيث بدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب في إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبارات قياس كفايات القسم العام والتخصصي بشكل فوري عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني عن طريق الربط المتكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل (نظام نور -نظام فارس – قناة التكامل الحكومية – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي).

وقد أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بنظام الرخصة المهنية وأوضحت الاختبارات المهنية التي تقوم على معايير مهنية تربوية وتخصصية لقياس القدرات التربوية والتخصصية لديهم، كما أوضحت عدد الفرص لدخول الاختبار للمعلمين والمعلمات، حيث أعلنت عن أن ذلك يتم حسب الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة، ويمكن دخول الاختبار مرة واحدة كل عام لكل نوع من النوعين “عام – تخصصي”، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول بوابة هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، ورابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442

الرخصة المهنية هي وثيقة يتم إصدارها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة من جانبها، ويكون الحاصل على هذه الرخصة مؤهلاً للعمل في مهنة التعليم وفق مستويات ومدة زمنية محددة، وتعتبر الرخصة المهنية للمعلمين إحدى المتطلبات للحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

ويتم عقد اختبارات الرخصة المهنية في عدد من المقرات المُعدة لذلك والتي يمكنك التعرف عليها خلال عملية التسجيل في الرخص المهنية عبر الموقع، ويتم إثبات دخول الاختبار للمعلمين والمعلمات السعوديين عن طريق أحد الإثباتات الآتية (أصل الهوية الوطنية – أصل رخصة القيادة -أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة).

أما عن إثبات دخول الاختبار للمعلمين والمعلمات غير السعوديين، فيتم الاكتفاء بتقديم أحد الإثباتات الآتية (أصل الإقامة الشخصية – أصل رخصة القيادة السعودية – أصل جواز السفر + صورة من الإقامة الشخصية)، ويجب العلم أنه لا يتم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات ويجب إحضار أحد الإثباتات المذكورة.

خطوات تسجيل الرخصة للمعلمين وإصدارها عبر موقع هيئة تقويم التعليم

يتم التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين من خلال عدداً من الخطوات اليسيرة، ولكن يجب العلم أن هناك فارق بين ما إذا كان المتقدم مجتازاً اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات من عدمه، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال التالي:

الدخول إلى “موقع الهيئة “نظام الرخص” باتباع الرابط الرسمي التالي ( tpl.etec.gov.sa ).

). الدخول ببيانات المستخدم في نظام ابشر عبر منصة النفاذ الوطني الموحد (اسم المستخدم – كلمة المرور).

تعبئة كلمة المرور المؤقتة المرسلة على الهاتف الجوال المسجل ثم “متابعة”

يتم الدخول على نظام الرخص من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

التأكد من البيانات المسجلة وإكمال البيانات الناقصة ثم “إرسال”.

في حال كنت مجتازاً لاختبار الكفايات، فعليك الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ثم النقر على أيقونة “إصدار”.

كما يمكنك الضغط على أيقونة “الرخص المهنية” للتعرف على ما إذا كان قد تم إصدارها من عدمه، وفي حال عد الإصدار، قم بالضغط على “إصدار” مباشرةً.

قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها، ثم النقر على “متابعة”.

سيتم عرض المعلومات الشخصية والمهنية، م بالنقر على “أنت مؤهل للحصول على رخصة معلم وفق البيانات المتاحة” ثم متابعة.

سيتم التحويل إلى صفحة “معلومات الدفع، وسيتم تسديد رسوم الرخصة المهنية “100 ريال سعودي” عن طريق بطاقة مدى أو الفيزا أو ماستر كارد.

قم بتعبئة بيانات البطاقة (رقم البطاقة – اسم حامل البطاقة – تاريخ الانتهاء – رمز البطاقة)، ثم النقر على “دفع”.

طريقة التسجيل لغير المجتازين اختبارات قياس الكفايات

في حال كان المتقدم لإصدار الرخصة المهنية غير مجتازاً لاختبارات كفايات، فيتم عرض الرسالة التالية (أنت غير مؤهل لإصدار الرخصة المهنية)، وهنا يجب التسجيل في الرخصة المهنية وفق المواعيد المحددة رسمياً من جانب الهيئة.

يتم التسجيل في الرخصة المهنية من خلال أيقونة “الاختبارات”.

ثم اختيار الاختبار العام أو التخصصي وفق الموعد المحدد للتسجيل.

رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

فيديو شرح خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 للتعرف على طريقة إصدار الرخصة المهنية من خلال التالي:

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

يتم تطبيق ضوابط إصدار الرخصة المهنية على من يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس” فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو من يزاول مهنة التعليم عند تطبيق اللائحة وهو يحمل مؤهل دون الجامعي، كما تنطبق على من سيتقدمون للالتحاق بمهنة معلم في المستقبل بمراحل التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية وفق شروط التعيين الواردة في اللوائح والأنظمة.

ويمكنكم التعرف على ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، إلى جانب عدداً من الأمور التي يجب التعرف عليها فيما يتعلق بإصدار الرخصة وماهي الرخصة المهنية ورسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين من خلال الفيديو التالي:

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

تمر عملية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين بعدد من المراحل التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

التسجيل في نظام الرخص المهنية للمعلمين.

التأكد من البيانات الشخصية.

دفع رسوم الإصدار.

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

يتم التسجيل في نظام الرخص من خلال موقع tpl.etec.gov.sa الإلكتروني.

ويتم استخدام نتائج اختبار الرخصة المهنية من أجل الحصول على الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين – المعلمات”، ومن ثم المفاضلة للوظائف التعليمية من جانب الجهات المختصة بهذا الأمر بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أمام المعلمين على رأس العمل أو ممن يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي مؤهل البكالوريوس إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بقسميه العام والتخصصي.

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1442

تم تقسيم مراحل التسجيل في نظام الرخص المهنية لـ6 مراحل من قبل الهيئة تبدأ بتفعيل نظام الرخص “إصدار فوري”، وتنتهي بإطلاق نتائج اختبارات الرخصة المهنية، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل من خلال التالي:

المرحلة الأولى بتاريخ 1 ديسمبر 2020م يتم تفعيل نظام الرخص.

بتاريخ 1 ديسمبر 2020م يتم تفعيل نظام الرخص. المرحلة الثانية : تسجيل المعلمين المجتازين اختبار قياس كفايات ومن ثم إصدار الرخصة لهم اعتباراً من تاريخ 6 ديسمبر 2020م.

: تسجيل المعلمين المجتازين اختبار قياس كفايات ومن ثم إصدار الرخصة لهم اعتباراً من تاريخ 6 ديسمبر 2020م. المرحلة الثالثة : بدء تسجيل معلمي التعليم الأهلي في الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام.

: بدء تسجيل معلمي التعليم الأهلي في الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام. المرحلة الرابعة : الفترة الأولى “الاختبار التخصصي” اعتباراً من تاريخ 23 يناير 2021م، ويستمر حتى 30 يناير 2021م.

: الفترة الأولى “الاختبار التخصصي” اعتباراً من تاريخ 23 يناير 2021م، ويستمر حتى 30 يناير 2021م. المرحلة الخامسة : الفترة الثانية “الاختبار العام” اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر حتى 26 مارس 2021م.

: الفترة الثانية “الاختبار العام” اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر حتى 26 مارس 2021م. المرحلة السادسة: إطلاق نتائج اختبارات الرخصة المهنية ومن ثم إصدارها للمعلمين والمعلمات في تاريخ 30 مايو 2021م.

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين الجدد

تم البدء في استقبال طلبات التسجيل من المعلمين الجُدد في الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص المهنية الإلكتروني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 2020م وفق ما هو محدد رسمياً من جانب الهيئة، ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في الرخصة المهنية أو خطوات التسجيل في الرخص يمكنه ذلك من خلال الفيديو المرفق.

تحديث: وفقاً للمواعيد المعلن عنها من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب فيما يتعلق بمراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، فقد بدأت المرحلة الثالثة “تسجيل المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخصة المهنية” اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاختبار التخصصي الأولى اعتباراً من تاريخ 23 يناير 2021م وتستمر حتى 30 يناير 2021م.

ويتيح موقع الرخص المهنية الإلكتروني التابع للهيئة في الوقت الحالي إمكانية التسجيل المبكر لجميع الفئات للاختبار التخصصي والعام، حيث بدأ في استقبال طلبات التسجيل للاختبارين اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر 2020، ومن المقرر أن ينتهي التسجيل في الاختبار العام بتاريخ 28 فبراير 2021م، بينما ينتهي التسجيل في اختبار التخصص بتاريخ 7 يناير 2021م.

اختبار الرخصة المهنية التخصصي

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية لعام 2021م، فمن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة (الفترة الأولى الاختبار التخصصي) اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 23 يناير 2021م الموافق لتاريخ 10 جمادي الآخرة 1442هـ.

وتستمر فترة اختبارات الرخص المهنية التخصصية حتى يوم السبت بتاريخ 30 يناير 2021م الموافق لتاريخ 17 جمادي الثاني 1442هـ، ويتم التسجيل في اختبارات الرخص المهنية المتاحة حالياً وفق الخطوات الموضحة للتسجيل في الرخصة المهنية بالمقال.