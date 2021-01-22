استخراج نتائج الدورة الأولى جميع المستويات 2021 طلاب المغرب عبر رابط مسار متمدرس

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نتائج الدورة الأولى جميع المستويات 2021 والنقاط الرئيسية لطلاب المغرب بالدورة الأولى، أعلنت وزارة التعليم الوطنية والتمكين عن إتاحتها عبر منصة متمدرس التعليمية، حيث من المقرر أن يتم بداية من اليوم 22 يناير، الإعلان عن نتائج الجلسة الأولى، بينما وفقًا لما تم إعلانه، ستبدأ الجلسة الثانية يوم 25 يناير 2021، حيث ستقوم وزارة التعليم بالإعلان عن نتائج جميع المستويات بداية من اليوم تباعًا.نتائج الدورة الأولى جميع المستويات 2021
نتائج الدورة الأولى 2021 لطلاب المغرب لجميع المستويات “الابتدائية والاعدادية والبكالوريا”، سيتم توفيرها للطلاب على رابط مسار متمدرس، بحيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، بالدخول على رابط متمدرس واتباع خطوات تسجيل الدخول واستخراج النتائج التي سنقوم بعرضها لكم.تسجيل الدخول نتائج الدورة الأولى 2021
لتسجيل الدخول على متمدرس لنتائج الدورة الأولى 2021، فأنت بحاجة إلى رقم مسار وكلمة المرور، ويمكن الوصول إليها من الحرس العام أو مدير المؤسسة التعليمية التابع لها، وبعد تلقي بيانات الدخول تلك قم باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع مسار متمدرس
- قم بإدخال البيانات التي استلمتها من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم بإدخال رقم مسار متبوعًا بالكود @ taalim.ma
- قم بإدخال كلمة المرور
- قم بالنقر على إدخال أو Enter
- قم بإدخال البريد الخاص بك لتتمكن في حالة فقدان كلمة المرور من استعادتها مرة أخرى.
- قم بالنقر على مربع التمدرس، لتتمكن من الوصول للنتائج.
- يمكنك الإطلاع على البيانات الشخصية أو تغيير كلمة المرور من خلال النقر على المربع أدناه.
لاستعادة أو تغيير القن السري على متمدرس، يمكنك اتباع الآتي:
- قم بالدخول على رابط متمدرس
- قم بالنقر على نسيت كلمة المرور
- قم بإدخال رقم مسار
- قم بالنقر على بحث
- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة
- قم بالنقر على تحقق.
- ستعرض لك المنصة جميع البيانات المطلوبة ومنها رقم القن.
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